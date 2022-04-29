Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум о поправках к Конституции страны.

«Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать второй республикой, — сообщил он (цитита по Tengrinews). — Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи основного закона, а это треть всей Конституции». По его словам, соответствующий законопроект уже внесен в Конституционный совет.

По словам Токаева, предложенные изменения в основной закон страны носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему Казахстана. Президент убежден, что референдум позволит каждому гражданину «принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит курс на всестороннюю демократизацию и построение нового Казахстана». Он напомнил, что в стране его проводили в последний раз в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция.

«Затем был принят конституционный закон «О республиканском референдуме», который, тем не менее, ни разу не применен на практике, — подчеркнул Токаев. — Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления».

Референдумы в истории Казахстана проходили дважды. Первый состоялся 29 апреля 1995 года и касался вопроса продления срока полномочий президента страны. Предметом второго референдума, прошедшего 30 августа 1995 года, стал проект Конституции Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев указывал, что поправки к Конституции предусматривают усиление полномочий парламента и маслихатов (представительных органов на местном уровне) и модернизацию партийно-политической сферы. «Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти», — говорил он. Также предложенные Токаевым изменения в основной закон предполагают создание Конституционного суда, переход к смешанной избирательной системе, снижение числа подписей для регистрации партий, а также разработка правил ведения предвыборной агитации в соцсетях.

В марте Токаев в послании народу страны заявил о создании в составе Казахстана трех новых регионов — Абайской, Улытауской и Жетысуской областей. В данный момент в состав республики входят 14 областей. При этом три города — Алматы, Нур-Султан и Шымкент — имеют статус городов республиканского значения и являются отдельными административно-территориальными единицами.