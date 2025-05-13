ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Мир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Турция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый вес
Мир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Мир замер в ожидании переговоров в Стамбуле / TRT Russian
Джейхун АшировДжейхун Аширов
13 мая 2025 г.

На фоне весеннего пробуждения Босфора разворачивается новая глава в истории российско-украинского конфликта. Стамбул — город, который веками соединял континенты и цивилизации, — вновь становится мостом между противоборствующими сторонами. В этот четверг внимание мирового сообщества будет приковано к историческому городу на стыке Европы и Азии, где ожидается встреча, которая может изменить ход войны, длящейся уже более трех лет.

Путь к переговорному столу

События последних дней напоминают мозаику дипломатических маневров, в котором каждый шаг, заявление и решение открывают новую конфигурацию возможностей. Все началось с предложения Украины и ее европейских союзников о 30-дневном перемирии, которое должно было вступить в силу в понедельник, 12 мая. Лидеры Германии, Франции, Польши и Великобритании, собравшиеся в Киеве, предупредили Россию о «массивных» новых санкциях в случае отказа от перемирия.

Президент РФ Владимир Путин, однако, предложил альтернативный путь — прямые переговоры в Стамбуле «без предварительных условий», ссылаясь на возобновление диалога, прерванного в марте 2022 года. Дональд Трамп, стремящийся продемонстрировать успехи своей внешней политики, поддержал российскую инициативу, призвав Киев согласиться «НЕМЕДЛЕННО».

«Украина всегда поддерживала дипломатию. Я готов приехать в Турцию», — ответил президент Зеленский в социальной сети X. Украинский президент бросил вызов российскому лидеру и призвал его лично прибыть на встречу. Символично, что если переговоры состоятся, это будет лишь вторая личная встреча Путина и Зеленского — первая и единственная произошла в Париже в декабре 2019 года, задолго до полномасштабных военных действий.

Тем временем на фоне дипломатических усилий российские войска продолжают наступательные операции на восточном фронте, а украинский МИД заявляет, что «россияне полностью игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая». Аналитическая группа Deep State сообщает о 155 отдельных атаках ежедневно, что говорит о безуспешности миротворческого процесса, взятого на себя администрацией Трампа.

Турция: надежный миротворец

«Благодаря Аллаху, Турция стала страной, к которой обращаются за помощью, поддержкой и посредничеством в глобальной дипломатии мира», — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров в Анкаре. Его слова отражают особую роль, которую приобрела Турция на международной арене.

Историческая роль моста между Востоком и Западом обрела новое значение в современной геополитике. Турция — одна из немногих стран, сохраняющих конструктивные отношения с обеими сторонами конфликта. Проводя деликатную внешнеполитическую линию, Анкара умело балансирует между интересами Москвы и Киева: продолжает военно-техническое сотрудничество с Украиной и одновременно не присоединяется к западным санкциям против России, сохраняя активные экономические связи с Москвой.

«Турция — единственная страна, которой доверяют все стороны», — подчеркнул президент Эрдоган, чьи слова подтверждаются историей последних лет. Именно в Стамбуле в 2022 году, всего через несколько недель после начала полномасштабного конфликта, проходили первые переговоры между делегациями России и Украины. Хотя те переговоры прервались после событий в Буче, они продемонстрировали готовность Турции выступать в роли надежного и нейтрального посредника.

Другим значительным достижением турецкой дипломатии стала «зерновая сделка» 2022 года, обеспечившая безопасный экспорт украинского зерна. Этот дипломатический успех подтвердил способность Анкары находить компромиссные решения даже в самых сложных ситуациях.

Новый шанс для мира?

«Мы очень близко подошли к решению российско-украинского кризиса в марте 2022 года, но из-за вмешательства тех, кто наживается на войне, наши усилия оказались безуспешными», — сказал Эрдоган, добавив, что наибольшую цену за этот провал заплатили «мирные жители, дети и женщины».

Сейчас, спустя два года, возникает новый шанс. «Недавние дипломатические контакты между Москвой и Киевом создали новые возможности для мира», — заявил турецкий лидер и выразил надежду на, что «этот шанс не будет упущен».

Уникальность нынешней ситуации заключается и в потенциальном присутствии президента США. «Я думал о том, чтобы прилететь туда», — заявил Дональд Трамп журналистам, добавив, что «если я решу, что это будет полезно, я прилечу».

Зеленский приветствовал эту инициативу: «Все мы в Украине будем признательны, если президент Трамп сможет быть с нами на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Мы можем многое изменить».

Баланс между амбициями и реальностью

Стамбульские переговоры окутаны атмосферой неопределенности и сдержанного оптимизма. Кремль по-прежнему не подтвердил, будет ли Путин лично присутствовать на встрече, а представитель МИД России назвал «неприемлемым» язык ультиматумов относительно перемирия.

Офис Зеленского заявил, что украинский президент поедет в Турцию, даже если Путин не появится. «Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса», — сказал глава офиса президента Андрей Ермак украинским СМИ.

Анкара готова в очередной раз продемонстрировать миру свои дипломатические возможности. Турция – единственная сторона, которая до сих пор умело маневрирует между интересами всех сторон. Эта позиция «золотой середины» вызывает уважение как на Западе, так и на Востоке, позволяя Анкаре выступать честным посредником в сложнейшем конфликте современности.

О своих высоких ожиданиях от встречи заявил и Дональд Трамп. «Думаю, они [переговоры] могут принести хорошие результаты. Не недооценивайте эту встречу, президент Эрдоган будет прекрасным хозяином [мероприятия]», — заявил президент Штатов.

Надежда на берегах Босфора

Стамбул, город с богатейшей историей дипломатии и переговоров, вновь становится сценой для потенциально исторического события. Воды Босфора, разделяющие и одновременно соединяющие континенты, служат символом возможного примирения между воюющими сторонами.

Готовность Турции принять переговоры и обеспечить безопасную, нейтральную площадку для диалога свидетельствует не только о растущем международном влиянии Анкары, но и о ее искренней заинтересованности в установлении мира в регионе. Географическая близость, экономические связи и исторические отношения с обеими сторонами конфликта делают Турцию естественным посредником.

«Мы подготовлены, чтобы внести вклад в эти переговоры, и с радостью примем их», — пообещал Эрдоган. Его слова отражают не только политическую волю, но и глубокое понимание гуманитарных последствий продолжающегося конфликта.

Будут ли стамбульские переговоры прорывом или очередным разочарованием в долгой истории урегулирования конфликта, покажет время. Но сам факт их организации на турецкой земле еще раз подтверждает особую роль Турции в современной дипломатии и ее неустанные усилия по продвижению мира, диалога и сотрудничества даже в самых сложных международных кризисах.

В ожидании четверга мировое сообщество затаило дыхание. На берегах древнего Босфора может начаться новая глава в истории не только российско-украинских отношений, но и всей европейской безопасности.

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