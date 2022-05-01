В Берлине между полицией и феминистками вспыхнула драка

В Берлине в ночь на 1 мая более 2500 феминисток и лесбиянок прошлись по улицам с протестом против мужского насилия. Традиционно акцию проводят в Вальпургиеву ночь, описанную Вольфгангом Гете, как «шабаш ведьм». Участницы свергали патриархат не только мужененавистническими лозунгами. Они жгли пиротехнику, забрасывали витрины краской, а после и вовсе устроили рукопашное столкновение с полицией. #Берлин #феминистки #протест