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Китайские ученные установили метеостанцию на рекордной высоте на горе Эверест
Китайские ученые создают станции метеорологического мониторинга на высоте 8800 метров на Эвересте. 13 членов научно-исследовательской группы уже прибыли на место установки первой из восьми метеостанций. Конструкции будут собирать данные о скорости и направлении ветра, об относительной влажности на северной стороне горы, а также позволят отследить таяние ледников и горного снега на больших высотах. #Гора #Эверест #метеорологи
Китайские ученные установили метеостанцию на рекордной высоте на горе Эверест / Others
5 мая 2022 г.
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