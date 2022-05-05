ПОЛИТИКА
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Член Европейского парламента обвинила США в лицемерии по отношению к Украине
Член Европейского парламента Клэр Дейли обвинила США в применении двойных стандартов по отношению к России и Украине. По мнению Дейли, США «раздувают пламя» и не хотят окончания войны, убеждая европейских лидеров отказаться от российского газа и продолжая бизнес с российскими структурами. #США #Дейли #Европарламент
Член Европейского парламента обвинила США в лицемерии по отношению к Украине / Others
5 мая 2022 г.
Истории
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