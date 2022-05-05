Член Европейского парламента обвинила США в лицемерии по отношению к Украине

Член Европейского парламента Клэр Дейли обвинила США в применении двойных стандартов по отношению к России и Украине. По мнению Дейли, США «раздувают пламя» и не хотят окончания войны, убеждая европейских лидеров отказаться от российского газа и продолжая бизнес с российскими структурами. #США #Дейли #Европарламент