Россияне начали терять интерес к изучению иностранных языков, а ситуация вокруг дополнительного образования складывается так, что в стране, похоже, останется только школьное. Статьи с такими заголовками пестрят в российской прессе, однако такие выводы преждевременны. Отрасль дополнительного образования под давлением санкций действительно сталкивается с множеством проблем, но впереди у нее не забвение, а реорганизация.

Ушли на неопределенное время

В первую очередь от санкций, говорят эксперты в образовательной сфере, пострадали языковые школы, которые предлагали занятия для взрослых и детей с носителями языка, а также подготовку к экзаменам международного формата.

К последним, кстати, доступ для россиян с марта закрыт: например, международная система оценки знания английского языка IELTS сослалась на «обострение внешнеполитической обстановки» и ушла из страны на неопределенное время. Россияне использовали IELTS и TOEFL для подтверждения знаний языка при поступлении на учебу, переезде или трудоустройстве в англоговорящих странах.

Кроме того, в сегменте языковых школ произошел отток иностранных педагогов, поделилась с «Известиями» генеральный директор Международной языковой школы ILS Елена Жукова. Часть преподавателей уехали еще в конце февраля и начале марта, а часть подумывают сделать это в ближайшее время, ведь после ухода из России платежных систем Visa и Mastercard у них теперь нет возможности ни совершать денежные переводы своей семье, ни получать их от семьи.

SWIFT как камень преткновения

Из-за отключения России от SWIFT в затрудненном положении оказались и те, кто изначально общался с учениками удаленно, в онлайн-формате. Перевести им деньги за занятия — большая проблема, так же как и оплатить платформу Zoom, которая используется для проведения уроков в онлайне. Руководители языковых школ вынуждены «искать обходные пути» и договариваться об оплате, например, через посредников, нередко — за существенную комиссию.

«Русские преподаватели остались на месте, — отмечает Елена Жукова и уточняет: — Но они привыкли к определенному уровню дохода, и мы уже немного повысили им зарплату. Понимаем, что в следующем учебном году эта статья расходов возрастет на 10–15%».

Представители сферы дополнительного образования считают, что все вышеописанные факторы приведут к заметному оттоку студентов из языковых школ, тем более что цены за уроки на старом уровне держать долго не получится. «Цены (за уроки — прим. ред.) непременно будут повышаться, поэтому мы прогнозируем, что количество студентов может уменьшиться примерно на 25%», — резюмирует Жукова.

Вся надежда на Турцию

Еще одна проблема для изучающих иностранные языки детей — это закрытие летних языковых школ в других странах. Тем не менее российские родители надеются, что недостаток языковой практики будет компенсироваться за счет развития новых направлений: тех же ОАЭ, Индии и особенно — близкой и адекватной по цене Турции.

Несколько турецких летних школ действительно уже сообщили о своей работе. Так, для детей старше 12 лет открыта регистрация в Международную Летнюю Школу Антальи с начала июля до конца августа. Длительность программ составит 2 и 4 недели, причем программы будут включать в себя не только курс иностранного языка, но и спортивные активити, а также многочисленные экскурсии.

«Даже школьникам понятно»

Отрасль дополнительного образования в ближайшем будущем ждет существенная перестройка, чуть ли не в один голос говорят эксперты. В том числе в языковых школах. «Люди понимают, что в обозримом будущем это вряд ли будет актуально, и сосредоточиваются на том, что будет востребовано здесь», — уверена социальный предприниматель, основатель франшизы детских садов «Филиппок» и частных школ «Лидеры» Марина Шилкина. Она отметила: по мере того как языковые школы начали сталкиваться с проблемами и оттоком слушателей, «вырос поток новых клиентов», заинтересованных в других направлениях.

«Например, вместо языков растет спрос на программы обучения IT, подготовительные программы, связанные с естественными и техническими специальностями», — делится своими наблюдениями Шилкина.

На самом деле рост спроса на эти программы в сфере дополнительного образования отмечался уже до войны. А сейчас, полагают эксперты, они станут еще востребованнее, тем более что власти объявили о поддержке представителей IT-сферы и с прошлого года открыто говорят о кадровом голоде.

«Мы тоже видим растущий интерес детей к IT, — сказал в феврале руководитель Kaspersky Academy Денис Баринов. — По данным нашего опроса, 62% старшеклассников интересна сфера информационных технологий, а 42% хотели бы в ней работать. Их интерес разделяют и взрослые: больше половины (56%) родителей старшеклассников хотели бы, чтобы их ребенок работал в IT». Эксперт уточняет: «Это, несомненно, позитивный тренд».

«Сегодня даже школьникам понятно, что IT-специалисты востребованы и будут востребованы», — подчеркнул тогда же заместитель генерального директора глобальной IT-компании SimbirSoft Олег Власенко.

Онлайн под вопросом

Что касается рынка онлайн-образования, то, по мнению экспертов, он упадет в 2022-м на 35–40% в зависимости от сегмента. Такой прогноз, например, сделала на днях директор EdTech-кластера фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина по итогам свежего опроса среди стартапов фонда.

Более 90% респондентов этого опроса рассказали о падении продаж в марте на 20-40%. В 2021-м объем рынка онлайн-образования в России составил 80 млрд рублей, и до «черного февраля» показатель рос на 15–20% в год. Однако сейчас эксперты ждут в лучшем случае нулевой прирост. Они считают, что востребованными на рынке останутся курсы менеджмента, дизайна, маркетинга и иностранных языков.

В то же время больше половины студентов России думают о допобразовании в ближайшем будущем. «Сегодня, чтобы стать специалистом, недостаточно освоить одну специальность. VUCA-мир, в котором мы находимся, требует специалистов широкого спектра, которые осваивают несколько профессий», — считает ведущий научный сотрудник Института воспитания РАО Елена Столбова. Эксперт делает важный вывод: «В целом сегодня нам необходимо быть гибкими и учиться новым навыкам».