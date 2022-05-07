Каньон Улубей — второй по длине в мире

Каньон Улубей в турецкой провинции Ушак ежегодно посещают множество любителей экотуризма. Их привлекают пешеходные тропы, кемпинги и возможность изучить древние цивилизации. Общая площадь Улубейского каньона — 119 гектаров, глубина в отдельных местах достигает 170 метров. Протяженность Улубея — около 45 км, что делает его вторым по длине после Большого Каньона в американском штате Аризона. #Улубей #Турция #Ушак