ПОЛИТИКА
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Каньон Улубей — второй по длине в мире
Каньон Улубей в турецкой провинции Ушак ежегодно посещают множество любителей экотуризма. Их привлекают пешеходные тропы, кемпинги и возможность изучить древние цивилизации. Общая площадь Улубейского каньона — 119 гектаров, глубина в отдельных местах достигает 170 метров. Протяженность Улубея — около 45 км, что делает его вторым по длине после Большого Каньона в американском штате Аризона. #Улубей #Турция #Ушак
Улубей / Others
7 мая 2022 г.
Истории
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