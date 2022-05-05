С момента вторжения России в Украину Китай начал проводить серьезные стресс-тесты своей экономики и финансовой системы на случай введения западных санкций. Об этом сообщает The Guardian.

В разработке нужных ответных мер в тестах заняты ключевые структуры китайской власти — от банковских регуляторов до сектора международной торговли. Пекин не исключает, что его ждут те же экономические санкции, что и Россию.

«Вовлеченные в учения стороны исходят из тех санкций, которые были введены против России, и предполагают, что они могут быть использованы против Китая, — рассказал источник издания. — Стресс-тесты включают в себя многие методики, в том числе моделирование». Проведение подобных учений — естественная реакция Пекина на происходящее, учитывая близость его отношений с Россией, пояснил собеседник.

Экс-советник госсекретаря США по экономическим санкциям Эдвард Фишман пояснил, что ни одна экономика не застрахована от санкций, которые Запад применил против России, а экономический конфликт Запада и Китая обойдется мировой экономике дороже, чем меры против Москвы.

При этом старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Тонг Чжао заявил, что что стресс-тесты помогают оценить, каковы будут краткосрочные потери Китая, если он будет оказывать России военную или экономическую поддержку в конфликте с Украиной. Вашингтон уже грозил Пекину жесткими мерами, если тот продолжит сотрудничать с Москвой в части преодоления западных санкций.

Поскольку Пекин является крупнейшим в мире держателем валютных резервов, решение США заморозить золотовалютные резервы России всерьез обеспокоило страну. Тогда постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявлял, что блокировка резервов государств подрывает мировую экономическую стабильность и приводит к нарушению их суверенитета. Такая практика должна быть прекращена и страны должны устранить негативные последствия санкций, говорил дипломат.

22 апреля в Китае состоялась встреча, на которой присутствовали представители местных Центробанка, Министерства финансов и других национальных и иностранных финансовых учреждений. В ходе нее эксперты разрабатывали схему защиты китайских активов и резервов за рубежом от возможных санкций. Ограничения против Пекина могут ввести в случае любого регионального конфликта или столкновения с Западом, посчитали они.