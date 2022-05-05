Калининградский автомобильный холдинг «Автотор» (собирал BMW, Kia и Hyundai) решил безвозмездно предоставить своим работникам земельные участки по 10 соток под огороды, об этом пишет РБК со ссылкой на сайт предприятия.

«Акционерами и руководством «Автотор» было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов, — сказано в сообщении. — Размер участков — по 1000 кв. м (10 соток)».

В апреле основатель и глава «Автотора» Владимир Щербаков в интервью Forbes говорил, что у предприятия «есть свой агробизнес, чтобы помочь как-то людям», ради чего под огороды было выделено около 300 га. На сайте компании решение выделить работникам участки связали с «непростым экономическим положением». Земельные участки уже подготовлены к посевным работам, а семенной картофель для посадки компания намерена продавать своим работникам.

Под огороды отведены два участка, которые находятся в собственности «Автотора». Они располагаются под Калининградом, в районе поселков Холмогоровка и Люблино, а сами 168 наделов по 10 соток распределяются путем жеребьевки. «Автотор» также решил продавать получившим участки работникам «высококачественный семенной картофель отечественного производства» для посадки.

При этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что «Автотор» имеет предварительные договоренности по сборке машин на своих мощностях с производителями из стран, которые не вводили санкции против России. Он не стал упоминать названия конкретных производителей, с которыми ведутся переговоры, однако добавил, что уже через три-четыре месяца завод может осуществить переход на новые модели и начать собирать их.

Немецкий автоконцерн BMW в начале марта объявил об остановке сборки автомобилей на «Автоторе» и прекращении поставок машин на российский рынок. Тогда основатель холдинга Владимир Щербаков сказал, что его бизнес пострадал из-за «политической ямы». «Весьма сожалею, что успешный и выгодный для всех участников бизнес, которому уже 23 года, в который вложены труд и энергия нескольких тысяч специалистов России, Германии и США, очень много инвестиций, создано несколько тысяч рабочих мест в странах — участниках проекта, попал в такую политическую яму, — посчитал он. — Ничего, пережили девяностые — переживем и двадцатые».

Завод первым в России с мая 1997 года начал выпуск автомобилей иностранных брендов, а общий объем производства превысил 2,5 млн машин. Предприятие с 1 по 22 мая отправило часть сотрудников в оплачиваемый отпуск, всего на автозаводе работает около 3,5 тыс. человек.

С момента вторжения в Украину 24 февраля деятельность в России прекратили или ограничили большинство иностранных автомобильных брендов. Так, Toyota приостановила производство в Санкт-Петербурге и поставки машин в Россию, два российских завода Volkswagen, в Калуге и Нижнем Новгороде, встали, а Suzuki заявила о прекращении поставок автомобилей и мотоциклов. Также поставлять машины в Россию прекратили Skoda, Honda, Mazda, Lexus, Porsche, Jaguar Land Rover, Lamborghini, Bentley, производитель грузовиков Scania и мотоциклетный бренд Ducati, а компания Harley-Davidson заявила о приостановке продаж.