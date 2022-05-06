Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в будущем Польша и Украина смогут отказаться от границ и создать единую силу, способную отражать любую угрозу. Об этом он заявил во время выступления перед гражданами, пишет издание «Фокус».

«На десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия между нашими странами — Польшей и Украиной — не будет больше границы. Этой границы не будет!» — сказал Дуда.

Он допустил, что подобное объединение позволит двум странам «жить вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье».

Сейчас поляки активно помогают украинцам противостоять российской агрессии, в том числе мотивируя к этому другие страны, добавил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Евросоюза взять шефство над пострадавшими украинскими городами и отраслями, чтобы помочь им восстановиться.

«Такой проект шефства может создать новый исторический пример взаимодействия и партнерства между государствами свободного мира, между регионами, городами и компаниями Европы и демократических стран», — отмечал он.

Стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры Зеленский оценивал в $600 млрд.

В конце апреля глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, ссылаясь на некие разведданные, сообщил якобы о подготовке Вашингтоном и Варшавой плана по установлению контроля Польши над частью украинских территорий. По словам Нарышкина, на первом этапе данной операции польские войска должны войти в западные области Украины «вроде как для защиты от российской агрессии». В данный момент модальность предстоящей миссии обсуждается с администрацией президента США, и стороны предварительно договорились, что она пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств», утверждал глава СВР.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители Украины сами должны решать, в каких границах будет существовать их страна после войны.

В ответ пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что информация о польской «аннексии Западной Украины» — ложь, цель которой — посеять недоверие между Киевом и Варшавой.