Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте Кайрату Лама Шарифу. По мнению Токаева, дипломат нарушил этический кодекс государственных служащих.

«За несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан президент объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу РК в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу»,— сообщила пресс-служба президента Казахстана (цитата по InformBuro.kz).

Согласно 9 пункту, госслужащие не могут выражать свое мнение по вопросам госполитики, если оно не соответствует ее основным направлениям, раскрывает служебную информацию, которую нельзя обнародовать и содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц.

В начале марта Кайрат Лама Шариф в Facebook опубликовал пост, в котором предложил «избавиться от спорных названий» времен СССР и Российской империи. В том числе он предложил переименовать страну в «Казахское государство» и вернуть столице Казахстана Нур-Султану название Астана, а Алматы — Алма-Ата. Позже Шариф удалил этот пост.

Президент Токаев ранее неоднократно заявлял, что Казахстан — многоязычное государство, несмотря на то что государственным языком является казахский. Нельзя препятствовать использованию русского языка, заявлял президент в сентябре 2021 года во время выступления на открытии второй сессии парламента седьмого созыва. При этом Токаев указал, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. «Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограниченно», – отмечал Токаев.

В октябре 2021-го года Касым-Жомарт Токаев официально объявил в стране нулевую терпимость к конфликтам на этнической почве. Власти Казахстана будут проводить политику социально-экономической интеграции этносов и бороться с любыми проявлениями этнического высокомерия, отмечал президент страны на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана. Он требовал, чтобы исполнительные органы власти и прокуратура жестко пресекали конфликты на этнической почве и иные попытки расшатать общественный порядок. Тогда он поручил местным акиматам (администрациям) проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе.

Статус русского языка регулируется Конституцией Казахстана, а также отдельным законом «О языках в Республике Казахстан». В статье 7 Конституции страны прописано, что в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык и отдельный закон регулирует его использование для делопроизводства в органах государственной власти, оформления сделок, образования, защиты научных работ и пр.

В конце апреля 2022-го в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана Токаев сообщил о готовящемся референдуме по поправкам в конституцию. Он объявил о создании «второй республики» и напомнил, что в последний раз референдум проходил в стране в 1995 году, писал TRT на русском.

«Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать второй республикой, — сообщил глава государства. — Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи основного закона, а это треть всей Конституции». По словам Токаева, соответствующий законопроект уже внесен в Конституционный совет.