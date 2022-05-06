Берлин задерживает высылку в Украину обещанных нескольких десятков самоходных зенитных установок Gepard из состава противовоздушной обороны бундесвера. Это происходит из-за того, что власти Германии пока не могут в достаточном количестве предоставить необходимые для боевой техники боеприпасы швейцарского производства. Швейцария отказывается их предоставить из-за своей нейтральной позиции, пишет Welt со ссылкой на источники в Киеве.

Поставка ЗСУ Gepard застопорилась спустя неделю после того, как о ней 26 апреля объявила немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт. Пока нужное количество боеприпасов не получено, а того объема боеприпасов, который Германия способна передать вместе с установками, — около 23 тыс., согласно украинским источникам издания, достаточно лишь для получаса интенсивной стрельбы.

По данным Welt, оригинальные снаряды для спаренных 35-мм пушек Gepard производит швейцарская компания Oerlikon, которая входит в состав немецкой группы Rheinmetall. Правительство Швейцарии принципиально запрещает поставлять производимое ею оружие и боеприпасы в зоны боевых действий в Украине.

Также задерживается и процесс одобрения по поставкам Киеву и другого оружия из Германии. Так, с 21 апреля в Федеральном совете безопасности страны лежит запрос Rheinmetall по экспорту на Украину 100 боевых машин пехоты Marder, и соответствующее разрешение пока не получено. То же самое касается 88 танков Leopard производства Rheinmetall и 100 гаубиц от Krauss-Maffei Wegmann. При этом 1 мая Киев в очередной раз обратился к Германии за помощью и запросил танки Leopard-2, противокорабельные ракеты Harpoon, танковые гаубицы PzH 2000, пусковые установки M270, а также беспилотники.

Ранее Германия заявилао намерении поставлять Киеву тяжелое вооружение, а в НАТО сообщили, что готовы поддерживать Украину в конфликте с Россией годами.