На территории аэропорта Гостомель нашли десятки мин и снарядов

Аэропорт Антонов в Гостомеле оказался под ударом с первых дней российского наступления на Киев. Территория полностью разрушена. Саперы третью неделю расчищают ее от мин и снарядов. Количество найденных боеприпасов показали журналистам. Всего с начала широкомасштабного военного вторжения на территорию Украины пиротехники ГСЧС обезвредили более 94 тыс. взрывоопасных предметов и 583,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 964 авиационные бомбы. #украина #нетвойне #trtнарусском #трт