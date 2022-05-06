ПОЛИТИКА
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На территории аэропорта Гостомель нашли десятки мин и снарядов
Аэропорт Антонов в Гостомеле оказался под ударом с первых дней российского наступления на Киев. Территория полностью разрушена. Саперы третью неделю расчищают ее от мин и снарядов. Количество найденных боеприпасов показали журналистам. Всего с начала широкомасштабного военного вторжения на территорию Украины пиротехники ГСЧС обезвредили более 94 тыс. взрывоопасных предметов и 583,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 964 авиационные бомбы. #украина #нетвойне #trtнарусском #трт
На территории аэропорта Гостомель нашли десятки мин и снарядов / Others
6 мая 2022 г.
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