Юридический комитет американского Сената решился на одобрение скандально известного законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Это документ, который обеспечивает федеральным органам власти, прежде всего министерству юстиции, возможность направлять через национальную судебную систему антимонопольные иски к членам Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и их международным партнерам.

Целью NOPEC является пресечение картельных сговоров, которыми, как считают в Америке, промышляют представители ОПЕК. «Это означает, что мы будем применять антимонопольное законодательство США против стран ОПЕК или, что важно, против российских государственных производителей, если они участвуют в мешающей свободной конкуренции картельной деятельности», — пояснила незадолго до голосования сенатор-демократ Эми Клобушар. По ее словам, нынешнее законодательство США слишком ограничено, чтобы бороться с манипуляциями.

NOPEC должны будут изучить в полном составе обе палаты Конгресса, после чего она будет направлена президенту Джо Байдену, и многое будет зависеть от него. Как пояснила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президент США «дал понять, что сильная политика в области конкуренции необходима для обеспечения справедливых рынков и более низких цен». Главное, с точки зрения администрации, чтобы предложение на нефтяном рынке соответствовало спросу. «И ОПЕК должна сыграть в этом свою роль», — подчеркнула официальный представитель.

По оценкам американской НКО ClearView Energy Partners, перспективы одобрения NOPEC сейчас выглядят лучше, чем за всю историю дискуссий. Соответствующую почву для проекта определенно создали высокие цены на бензин в США, которые вынуждают Белый дом искать рычаги контроля над поведением глобальных производителей и переводить стрелки на экономические эффекты боевых действий в Украине. Рост цен на топливо был одним из драйверов инфляции, которая нанесла чувствительный удар по обычным американцам.

Саудовское сопротивление

Парадоксально, но NOPEC в абсолютно разных текстовых вариациях пытаются принять уже около 20 лет. Несмотря на энтузиазм некоторых групп влияния на Капитолийском холме по поводу необходимости введения антимонопольного законодательства, направленная против ОПЕК инициатива регулярно встречает неслабое сопротивление со стороны других ветвей власти и предпринимательского сообщества, в том числе Торговой палаты и Американского института нефти (API). Трудности возникают как на правовой, так и на политической основе.

Активное обсуждение NOPEC, к примеру, было запущено в эпоху Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. Интересно, что в 2007 году один из вариантов законодательной инициативы получил зеленый свет и в Сенате, и в Палате представителей, однако его на тот момент даже не стали отправлять на подпись Бушу, потому что тот находился в однозначной оппозиции. Идеей выступить против членов ОПЕК предсказуемо загорелся и экс-президент Дональд Трамп, однако свою роль в ситуации, вероятно, сыграл его внешнеполитический фаворитизм.

В 2019 году Саудовская Аравия пригрозила администрации президента США тем, что при продаже нефти может отказаться от долларовых расчетов, если Вашингтон решится на введение антикартельного закона. Это могло бы подорвать статус доллара как основной резервной валюты и редуцировать американское влияние в мировой торговле. Тогда источники Reuters сообщали, что власти королевства всерьез прорабатывали такую меру на протяжении нескольких месяцев и даже обсуждали подобную форму «наказания» с другими членами ОПЕК.

Кризис, который наступил в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом с приходом Байдена, сейчас только усиливает опасения по поводу того, к какой ответной реакции со стороны монаршей семьи может привести потенциальное принятие NOPEC.

Ответный удар

Сторонники антикартельной инициативы считают, что она поможет стабилизировать ситуацию с ценами на топливо, однако оппоненты в деловом сообществе США выдвигают контраргументы: законопроект, по их словам, может в конечном итоге стимулировать перепроизводство со стороны некоторых членов ОПЕК, в результате чего цены рискуют опуститься до такого низкого уровня, что американским энергетическим компаниям будет трудно увеличить добычу. В Америке она существенно дороже, чем у арабских игроков ОПЕК.

Кроме того, исследователи полагают, что скоропалительное решение с одобрением законопроекта может спровоцировать страны, чьи интересы окажутся задеты антимонопольным документом, к принятию зеркальных мер в отношении США, но уже в других сферах, например, сельском хозяйстве. Кроме того, обиженные производители могут ограничить американские инвестиции в свои страны. «Плохая идея заниматься политикой, когда вы рассержены», — заметил Марк Финли, научный сотрудник Института публичной политики Бейкера при Университете Райса.

США и их союзники уже столкнулись с серьезными вызовами, которые связаны с проблемой обеспечения надежных поставок энергоносителей, обращает внимание Пол Салливан, старший научный сотрудник Глобального энергетического центра в вашингтонском «Атлантическом совете». «Последнее, что нам нужно сделать, это швырнуть туда гранату», — подчеркивает он, комментируя перспективы одобрения NOPEC. Впрочем, есть большие сомнения, что на точку зрения сторонников инициативы влияют эти доводы.

В своих внутренних записках ClearView Energy просчитывает вариант с включением проекта NOPEC в более широкий законодательный пакет, который рассматривается Конгрессом для оказания помощи Украине в условиях продолжающегося российского наступления. Это, по оценкам консалтинговой компании, может дать NOPEC жизнь за считанные недели. Но если документ приведет к тем негативным последствиям, которые обещают аналитики, их нейтрализацией федеральная власть, вероятно, будет заниматься не недели, а месяцы и годы.