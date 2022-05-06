Европейская банковская система пострадала из-за украинского кризиса: банки потеряли не менее $7 млрд, пишет Bloomberg. В эту сумму свои потери оценивают сами банки, отмечает издание.

Из-за кризисной ситуации в Украине банковская отрасль в Европе на максимальные за год объемы увеличила запасы ликвидности, отложенной на покрытие проблемных кредитов. Это необходимо на случай, если заемщики не смогут расплатиться по долгам, отмечает Bloomberg. Банки отмечают потери, списания и убытки от выхода из бизнеса в России, и, по словам его источников, управляющие рисками нескольких крупных кредитных организаций устраивают встречи между собой и с регуляторами, чтобы обсудить обеспечение кредитов.

Больше всего из-за войны пострадала французская финансовая группа Societe Generale, ее убытки составили $3,7 млрд. В апреле Societe Generale договорилась о продаже компании «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина своих российских активов — Росбанка и его страхового бизнеса, причем условия сделки не раскрывались. Тогда «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники, что «Интеррос» выкупит Росбанк за 0,2–0,3 его капитала (40-60 млрд руб.).

На втором месте по сумме потерь — итальянский UniCredit, который зарезервировал €1,3 млрд из-за возможных потерь в России. В случае полной ликвидации российского бизнеса банк ожидал потери более €5 млрд.

Ранее руководство австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), «дочкой» которого является российский Райффайзенбанк, заявило, что допускает «тщательно продуманный» уход с российского рынка в связи с «военной операцией» России в Украине. «Дочка» банка ответила на это, что продолжит работу в России вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале, тогда RBI допустил продажу своей структуры российскому бизнесу.

До этого несколько российских банков, включая Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ, попали под различные санкции западных стран. В числе прочего, несколько банков были отключены от системы передачи финансовой информации SWIFT. Евросоюз готовится распространить эту меру и на Сбер, и это предложение включено в проект шестого пакета санкций против России, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В апреле TRT на русском писал, что несмотря на снятие запрета на продажу наличной валюты ряд российских банков не смог к ней приступить. Так, в «Альфа-банке» валюту продают только клиентам с валютой на счете или вкладе, открытом до 9 марта, а в Сбере продать наличные доллары и евро согласились только клиентам с премиальными пакетами «Сбербанк Премьер» и «СберПервый». В отделении ВТБ сказали, что продажи валюты начнутся 20 апреля, а в «Тинькофф» валюту не меняют, так как касс у банка нет, а через банкоматы такие операции провести нельзя.