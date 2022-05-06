15-летняя девочка вывезла из-под обстрелов четырех раненых

15-летняя жительница Попасной Луганской области Украины во время эвакуации была вынуждена сесть за руль автомобиля и вывезти из-под обстрелов четырех человек с тяжелыми ранениями. По дороге, как она сама рассказала журналистам, ей прострелили ноги. В таком состоянии она вела машину еще около 30 км. #trtнарусском #украина #герои #россия #новости #нетвойне #дети