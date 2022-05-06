ПОЛИТИКА
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15-летняя девочка вывезла из-под обстрелов четырех раненых
15-летняя жительница Попасной Луганской области Украины во время эвакуации была вынуждена сесть за руль автомобиля и вывезти из-под обстрелов четырех человек с тяжелыми ранениями. По дороге, как она сама рассказала журналистам, ей прострелили ноги. В таком состоянии она вела машину еще около 30 км. #trtнарусском #украина #герои #россия #новости #нетвойне #дети
15-летняя девочка вывезла из-под обстрелов четырех раненых / Others
6 мая 2022 г.
Истории
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