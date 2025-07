За первые четыре месяца текущего года товарооборот России и Китая вырос на 25,9% (до $51,09 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

Ведомство выяснило, что вывоз товаров из Китая в Россию c января по апрель увеличился на 11,3% и достиг $20,24 млрд, а импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,8% (до $30,85 млрд). Эта тенденция не нова: товарооборот между двумя странами постоянно увеличивается уже два года. В 2020 году его уровень упал на 2,9% из-за пандемии коронавируса. Также на него повлияла политика нулевой терпимости к вирусу, объявленная КНР, когда суровые ограничительные меры негативно сказались на товарообороте.

Зато в прошлом году показатель вырос сразу более чем на 35%, он достиг $146,88 млрд.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что несколько китайских IT-компаний без официальных заявлений перестали работать в России из-за введенных санкций Запада. В числе прочего среди крупных организаций, покинувших страну, производитель ПК Lenovo Group Ltd. и производитель смартфонов и электроники Xiaomi Corp. До этого газета The Guardian писала, что Китай решил провести всесторонний «стресс-тест» для изучения последствий санкций, подобных введенным в отношении России, на свою экономику. В тесте были задействованы все ключевые структуры китайской власти — от банковских регуляторов до сектора международной торговли: Пекин не исключает, что его ждут те же экономические санкции, что и Россию, поясняли СМИ.

Ранее экс-советник госсекретаря США по экономическим санкциям Эдвард Фишман пояснил, что ни одна экономика не застрахована от санкций, которые Запад применил против России, а экономический конфликт Запада и Китая обойдется мировой экономике дороже, чем меры против Москвы.

В конце апреля КНР запустил железнодорожный маршрут в Германию в обход России. Он будет пролегать через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию, а Каспийское и Черное моря поезда будут пересекать с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок. Этот маршрут должен помочь «наладить экспорт в сложившейся ситуации», говорили перевозчики.

До этого глава Российской академии наук Александр Сергеев говорил о приостановке сотрудничества ученых из России и Китая. «Наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением», — утверждал он.