Чтобы ускорить буксующую военную кампанию в Донбассе, российское командование вынуждено сокращать контингент в Сирии, утверждает сайт The Moscow Times. Россия вроде как уже начала процесс вывода подразделений, которые концентрирует на трех аэродромах перед переброской на украинский фронт. Оставляемые авиабазы РФ якобы передает проиранским формированиям и ливанской «Хезболле».

Издание The Moscow Times не поясняет, откуда появилась эта информация, но ранее с подобным сообщением выступил израильский сайт Debka: российские подразделения, дислоцированные в Сирии, якобы концентрируются на авиабазах в Камышлы, Дейр эз-Зоре и Т4 для переброски на Хмеймим и оттуда — на украинский фронт. Названные три объекта военные РФ якобы «передают иранской Революционной гвардии и «Хезболле»». Ряд израильских СМИ скептически восприняли публикацию в Debka, отмечая, что информация не подтверждена какими-либо серьезными источниками в Израиле и Сирии.

Российские военные, прежде всего летчики, ранее находившиеся в Сирии, с первых дней войны против Украины участвовали в боевых действиях на украинской территории. Значительная часть российских вооруженных сил была переброшена из Сирии в Украину еще в конце февраля. Что было установлено и по бортовым номерам российских самолетов, которые сбивали в Украине, и по допросам пленных летчиков. Российское военное присутствие в Сирии в последние месяцы заметно сократилось, хотя в этой стране сохраняются российские военные базы и продолжает действовать российская военная полиция. Российские военные силы действительно постепенно переводят из Сирии на украинский фронт, но этот процесс идет давно, указывает израильский сайт News.ru.com.il.

Там же отмечают, что авиабазы в Камышлы, Дейр эз-Зоре и Т4 формально находятся под контролем вооруженных сил Сирии, лояльных режиму Башара Асада, а фактически на некоторых их них, например, на Т4 и в районе Дейр эз-Зора, уже давно располагаются склады и штабы иранских и проиранских сил, которые неоднократно становились целями для воздушных ударов ЦАХАЛ.

7 мая в издании The Arab Weekly аналитик Никола Микович писал, что война в Украине будет иметь серьезные последствия для геополитического положения Москвы. В публикации речь шла о том, что РФ постепенно утратит контроль над ситуацией в Сирии, где на этом фоне будет усиливаться влияние Ирана. Пишут об этом и другие, в том числе израильские, военные аналитики. В минувшую субботу издание The Jerusalim Post со ссылкой на отчет Пентагона вновь писало о стремлении России использовать в Украине наемников из Сирии и Ливии. До этого СМИ писали о том, что нанимаемые Россией для войны в Украине сирийцы соглашаются на это предложение из-за нехватки денег на еду. При этом более 80% бойцов считают, что погибнут в ходе военного конфликта. Однако пока неизвестно ни одного достоверного случая участия сирийца в войне в Украине.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Кремль не планирует прекращать войну с Украиной. По его мнению, российская армия не смогла захватить Киев и с трудом продвигается в Донбассе, однако российские власти по-прежнему уверены в успехе военной операции. Сейчас Кремль хочет «удвоить усилия», чтобы улучшить положение своих войск на фронте, заключил Бернс. При этом, по его словам, на данный момент ЦРУ не видит «практических доказательств» того, что Москва готовит тактический ядерный удар по Украине. Это можно отследить разведывательными средствами, в частности через спутниковые снимки, однако к такой возможности не стоит относиться легкомысленно.