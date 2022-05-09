Большинство сообщений об исламофобии игнорируются крупнейшими соцсетями, сообщает Daily Sabah со ссылкой на доклад Центра противодействия цифровой ненависти (CCDH).

«Судя по данным доклада, крупнейшие соцсети, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и YouTube проигнорировали 89% постов, содержащих исламофобский и антимусульманский контент, о которых заявляли пользователи», — говорится в документе.

В совместном заявлении в 2019 году цифровые гиганты заявили, что они «берут на себя обязательство делать все, что в их силах, для борьбы с ненавистью и экстремизмом, приводящим к террористическим атакам». Однако, как утверждается в докладе, это были «всего лишь пустые обещания».

CCDH изучили 530 постов, содержащих оскорбляющую мусульман и недостоверную информацию, выраженную в карикатурах и конспирологических теориях. В целом эти посты были просмотрены 25 млн раз. У многих из публикаций можно было отследить авторов, однако администраторы не предприняли ничего, чтоб это сделать, указано в документе.

В Instagram, TikTok и Twitter распространялись оскорбительные для мусульман хэштеги, которые получили в целом 1,3 млн репостов. Такой контент подвергает опасности пользователей соцсетей, так как приводит к «разделению общества, нормализует абьюзивное поведение и поощряет оффлайн-атаки».

«Еще хуже то, что платформы получают прибыль от этой ненависти, монетизируя контент и взаимодействия, привлекающие внимание, — сказано в докладе. — Для них это хороший бизнес».

Ранее Совет по американо-исламским отношениям выявил высокий уровень исламофобского буллинга в американских школах. По их данным, школьники подвергались дискриминации и со стороны ровесников, и со стороны взрослых, в том числе учителей. «Большинство учащихся всех возрастов сталкивались с остракизмом и несправедливым отношением из-за своего вероисповедания, их связывали, разумеется, без всяких причин, с 9/11 и другими террористическими актами», — заявил представитель гражданско-правового управления калифорнийского офиса совета Амр Шабаик.

Зачастую такое отношение к школьникам-мусульманам приводит к буллингу, отсутствию превентивных мер и нехватке качественной подготовки для школьного персонала, призванного разбираться с проявлениями расовой и религиозной нетерпимости, указывает он.