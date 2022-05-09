Организация исламского сотрудничества (OIC) выступила против планов Израиля снести палестинские деревни и незаконно построить на их месте новые. Об этом пишет Daily Sabah.

В письменном заявлении организация осудила «планы Израиля построить 4 тыс. новых зданий на оккупированных палестинских землях и снести 12 палестинских деревень в районе Ятта на юге провинции Халил». В нем также говорится, что израильская «колониальная политика» представляет собой «вопиющую агрессию» против палестинских прав и является «очевидным нарушением» международных законов и постановлений. Министерство иностранных дел Кувейта также осудило эти планы израильских властей.

Ранее TRT на русском писал о том, что израильская полиция установила дополнительные контрольно-пропускные пункты накануне Ночи Могущества (Лейлят уль-Кадр), когда около 250 тыс. мусульман из других городов Палестины и мира приехали помолиться в мечети Аль-Акса. Тогда верующие провели на КПП несколько часов, прежде чем попасть на таравих-намаз в святыню.

Осенью 2021 года МИД Палестины осуждал решение властей Израиля о строительстве незаконного еврейского поселения на 10 тыс. жилых единиц в оккупированном Восточном Иерусалиме. Тогда в палестинском ведомстве решение Комитета регионального планирования и строительства муниципалитета Иерусалима при правительстве Израиля назвали противоправным.

«План Тель-Авива направлен на перекройку исторической, правовой и этнической карты Иерусалима, с тем чтобы этот город был исключен из повестки дня переговоров в качестве законной столицы государства Палестина», — подчеркнули в МИД. В ведомстве отмечали, что новые планы строительства могут иметь катастрофическое воздействие на шансы заключить мир на основе решения о сосуществовании двух государств.

Здания должны были быть построены вокруг аэропорта недалеко от Восточного Иерусалима, причем аэропорт бездействовал со временем Второй интифады начала 2000-х.