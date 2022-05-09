ПОЛИТИКА
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OIC осудила планы Израиля по сносу палестинских деревень
Организация исламского сотрудничества также высказалась против незаконной постройки израильтянами новых жилищ на месте снесенных
OIC осудила планы Израиля по сносу палестинских деревень
Фото: AP / Others
9 мая 2022 г.

Организация исламского сотрудничества (OIC) выступила против планов Израиля снести палестинские деревни и незаконно построить на их месте новые. Об этом пишет Daily Sabah.

В письменном заявлении организация осудила «планы Израиля построить 4 тыс. новых зданий на оккупированных палестинских землях и снести 12 палестинских деревень в районе Ятта на юге провинции Халил». В нем также говорится, что израильская «колониальная политика» представляет собой «вопиющую агрессию» против палестинских прав и является «очевидным нарушением» международных законов и постановлений. Министерство иностранных дел Кувейта также осудило эти планы израильских властей.

Ранее TRT на русском писал о том, что израильская полиция установила дополнительные контрольно-пропускные пункты накануне Ночи Могущества (Лейлят уль-Кадр), когда около 250 тыс. мусульман из других городов Палестины и мира приехали помолиться в мечети Аль-Акса. Тогда верующие провели на КПП несколько часов, прежде чем попасть на таравих-намаз в святыню.

Осенью 2021 года МИД Палестины осуждал решение властей Израиля о строительстве незаконного еврейского поселения на 10 тыс. жилых единиц в оккупированном Восточном Иерусалиме. Тогда в палестинском ведомстве решение Комитета регионального планирования и строительства муниципалитета Иерусалима при правительстве Израиля назвали противоправным.

«План Тель-Авива направлен на перекройку исторической, правовой и этнической карты Иерусалима, с тем чтобы этот город был исключен из повестки дня переговоров в качестве законной столицы государства Палестина», — подчеркнули в МИД. В ведомстве отмечали, что новые планы строительства могут иметь катастрофическое воздействие на шансы заключить мир на основе решения о сосуществовании двух государств.

Здания должны были быть построены вокруг аэропорта недалеко от Восточного Иерусалима, причем аэропорт бездействовал со временем Второй интифады начала 2000-х.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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