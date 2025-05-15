Израильская авиация в четверг нанесла серию массированных ударов по Газе, в результате которых погибли более 100 человек. Это один из самых кровопролитных дней с момента возобновления боевых действий после срыва январского перемирия.

Особенно пострадал юг анклава: в Хан-Юнусе погибло более 60 человек. Среди жертв — журналист Хасан Самур и 11 членов его семьи. В другом ударе был убит репортер Ахмад аль-Хело. По данным властей Газы, число погибших журналистов с октября 2023 года достигло 217 человек — худший показатель за всю историю конфликтов, по оценке международных наблюдателей.

В северной части сектора израильские удары по комплексу в Джебалии унесли жизни 15 человек, в том числе 11 женщин и детей. Израиль также вновь атаковал район больницы «Аш-Шифа» и квартал Рималь, при этом усилив приказ об эвакуации для местных жителей.

На фоне обострения президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в регионе, предложил взять Газу под внешнее управление США и превратить ее в «зону свободы». Идея вызвала резкую критику со стороны арабских стран и правозащитников, расценивших ее как подрыв права палестинцев на самоопределение.