Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что перемирие в Украине может быть достигнуто «в течение нескольких дней», если Россия согласится на переговоры.

Выступая в Ирландии, Рубио подчеркнул, что главный приоритет администрации Трампа — прекращение боевых действий. «Стрельба прекращается, сражения останавливаются, и начинаются переговоры», — заявил дипломат журналистам.

Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц 11 марта провели переговоры с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии по вопросу прекращения огня. По итогам встреч Киев, как сообщается, принял предложенный США 30-дневный временный режим затишья на фронте. Этот шаг последовал за решением Трампа приостановить военную помощь Украине, которая была восстановлена после встречи.

Следующий шаг, по словам Рубио, — добиться участия России. Американские чиновники планируют контакты с Москвой, чтобы оценить ее готовность к прекращению военных действий. «Если их ответ будет отрицательным, это станет крайне тревожным сигналом и прояснит их намерения», — подчеркнул Рубио.

В прошлом месяце российские представители якобы выражали условную готовность к переговорам, однако конкретных параметров соглашения пока нет. На саммите G7 в Квебеке Рубио намерен сплотить союзников, включая Великобританию, Германию и Францию, вокруг единой дипломатической стратегии.

Одним из ключевых требований Киева остаются гарантии безопасности, чтобы предотвратить возможное нападение со стороны России. Рубио признал, что механизм сдерживания должен стать частью мирного урегулирования, но не уточнил деталей. По его словам, европейские санкции и замороженные активы России также станут важными темами обсуждения.

На фоне дипломатических усилий Трамп настаивает на заключении соглашения между США и Украиной о коммерческой добыче полезных ископаемых, утверждая, что экономические инвестиции помогут укрепить стабильность Киева. Однако Рубио отверг идею о том, что такой договор может сдержать Россию.

Если Россия откажется от перемирия, это может означать затяжной конфликт и новый виток санкционного давления. Если же она согласится, начнется новый этап переговоров о будущем войны.



