ПОЛИТИКА
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Посла России в Польше вогнали в красную краску
Российского посла Сергея Андреева облили красной краской, когда он собирался возложить цветы на кладбище советских солдат в Варшаве. Акция символизировала кровь жертв войны в Украине. МИД РФ выразил Польше протест, потребовав обеспечить безопасное проведение церемонии. #посол #РФ #Варшава #trtнарусском #новости #Россия #Харьков #нетвойне #stopwar #война
Посла России в Польше вогнали в красную краску / Others
9 мая 2022 г.
Истории
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