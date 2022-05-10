В Пакистане из-за наводнения обрушился мост

В Пакистане из-за аномальной жары начали таять ледниковые озера, что вызвало наводнения и оползни. В одной из провинций поток воды снес мост через реку, из-за чего было нарушено транспортное и продовольственное сообщение. По словам властей, местные жители были заранее эвакуированы из опасных районов, но на месте продолжают работать поисково-спасательные группы. #trtнарусском #Пакистан #наводнение #мост