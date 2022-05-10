Прибытие российских космических кораблей на Национальную китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» невозможно из-за расположения космодрома «Восточный». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации Яна Югуана.

«В будущем будут возможны запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей [к «Тяньгуну»] с территории других стран. Но в случае с Россией, есть фактор, который нужно учитывать, — отметил он. — Территория России находится на очень высокой широте, а для пристыковки к китайской космической станции у нас есть простое требование: широта, на которой расположена стартовая площадка не должна находиться на широте выше 42 градусов, в этом сложность с Россией».

По словам Югуана, в случае с другими странами, в том числе европейскими, есть возможность воспользоваться космодромом во Французской Гвиане. «Поэтому для европейцев нетрудно запустить космический корабль к китайской орбитальной станции, такая же ситуация с Японией и США», — посчитал он.

Сейчас Китай рассматривает девять экспериментов из семнадцати стран для отправки на национальную орбитальную станцию. Эта инициатива поддержана Организацией Объединенных Наций, и инструменты для проведения этих экспериментов могут быть доставлены на станцию уже в следующем году, где с ними будут работать китайские тайконавты, рассказал представитель корпорации.

В июне 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил о ведении переговоров об отправке российских космонавтов на китайскую орбитальную станцию. Позже он сообщал и о создании совместных модулей с Китаем.

Летом прошлого года советник главы госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев рассказал, что «Роскосмос» изучает предложение Китая об отправке российских космонавтов на станцию «Тяньгун», однако конкретные переговоры тогда еще не начались.

В конце мая 2021 года исполнительный директор российской космической госкорпорации по науке Александр Блошенко заявил, что Роскосмос и Китайское космическое агентство достигли устной договоренности о взаимной интеграции своих пилотируемых кораблей к сверхтяжелым ракетам-носителям двух стран. С ним согласился Рогозин: «Я не исключаю того, что, если будет политическая воля, то можно было бы адаптировать наш корабль к их ракете и, наоборот, их корабль к нашей».

В марте в космос была отправлена ракета-носителя «Союз-2.1а» со спутником связи «Меридиан-М». Перед стартом на корпус ракеты была нанесена буква «Z», которая является используемым российскими властями символом поддержки вторжения в Украину.

Ранее TRT на русском писал, что у сотрудничества России и Китая есть ряд естественных ограничений. Во-первых, КНР запускает аппараты на орбиту с наклонением 40°, а китайские космодромы расположены южнее российских. РФ же запускает аппараты с наклонением 51,6° (орбита МКС имеет наклонение 51,6°). То есть запуск аппаратов к китайской станции влечет за собой потери в выводе полезной нагрузки. Во-вторых, китайцы строят свою орбитальную станцию для освоения Луны по схеме советской «Салют-7» с несколькими модулями, но по размерам в два раза меньше, чем станция «Мир». Они начали свою программу в 2003 году, используя при стыковке и т. д. российские/советские технологии, которые ранее приобрели за деньги. При этом Россия в случае развития проекта в сторону сотрудничества с китайской станцией будет отрабатывать технологии, которые уже были освоены 45 лет назад.