10 мая 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Отец пленного украинского военнослужащего обратился к Президенту Турции
Отец украинского военнослужащего 501-го батальона морской пехоты Вагиз Хайруллин обратился к Президенту Турции помочь сыну вернуться домой. Ренат Хайруллин попал в плен 4 апреля в районе Мариуполя. #турция #украина #мариуполь #trtнарусском #нетвойне
Отец украинского военнослужащего 501-го батальона морской пехоты Вагиз Хайруллин обратился к Президенту Турции помочь сыну вернуться домой. Ренат Хайруллин попал в плен 4 апреля в районе Мариуполя. / Others
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