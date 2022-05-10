Одинаковые интересы по разнообразным вопросам неестественны для Китая и России, поэтому их союз не может быть долговечным, заявил в интервью The Financial Times экс-госсекретарь и бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджер.

Партнерство Москвы и Пекина не может быть постоянным, но попытки Вашингтона занять враждебную позицию по отношению к этим двум странам будут способствовать их сближению, отметил он. При этом их сотрудничество не соответствует интересам западных стран, убежден Киссинджер. Ранее китайские власти задумались о том, как избежать для себя ситуации, в которой оказалась Россия, — под давлением «значительной части мира», напомнил он.

Из-за этого Киссинджер выступил за различные политические подходы в отношении Москвы и Пекина. Он также выразил мнение, что история предоставит возможность применить такой дифференцированный подход к двум странам.

Ранее Пекин заявлял, что принципы отношений России и Китая в мире интерпретируются западными странами неверно. По словам властей, утверждение о том, что «дружба между Россией и Китаем не имеет предела, а сотрудничество не имеет запретных зон» не означает, что якобы китайские власти были «заранее осведомлены» или «одобряют» военные действия России в Украине. Соглашение с соответствующими формулировками российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали в начале февраля. Оно касалось международных отношений, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В частности, в документе говорилось, что Россия и Китай будут противостоять вмешательству внешних сил, под каким бы то ни было предлогом, во внутренние дела суверенных стран.

Ранее Китай начал стресс-тест отраслей своей экономики. В разработке нужных ответных мер в тестах заняты ключевые структуры китайской власти — от банковских регуляторов до сектора международной торговли. Пекин не исключает, что его ждут те же экономические санкции, что и Россию.

«Вовлеченные в учения стороны исходят из тех санкций, которые были введены против России, и предполагают, что они могут быть использованы против Китая, — рассказал тогда источник The Guardian. — Стресс-тесты включают в себя многие методики, в том числе моделирование». Проведение подобных учений — естественная реакция Пекина на происходящее, учитывая близость его отношений с Россией, пояснял собеседник.