Еврокомиссия планирует выпустить новые долговые обязательства Евросоюза для покрытия потребностей Украины в финансировании. Они будут рассчитаны на три месяца, сообщают источники Politico. Нужды Киева оценили в €10 млрд, а соответствующие документы могут быть обнародованы через неделю.

Потребности Киева Украина и Международный валютный фонд оценили в €5 млрд ежемесячно, а Вашингтон заявил о готовности предоставить треть от этой суммы. Ранее Еврокомиссия сообщила послам стран Евросоюза о планах покрыть оставшиеся €10 млрд на три месяца. Отмечается, что обсужденный механизм привлечения денег похож на программу SURE, действовавшую в пандемию и предусматривавшую привлечение €100 млрд для решения проблемы безработицы.

До этого несколько стран Евросоюза, в том числе Австрия, Греция и Германия попросили Еврокомиссию предложить альтернативный вариант финансирования Киева до 18 мая. По мнению этих стран, если другие государства (помимо прочих, это Великобритания, Норвегия и Япония), согласятся предоставить Украине свои средства, то ЕС нужно будет собрать несколько миллиардов евро, в этом случае эти средства можно будет выделить на двусторонней основе.

За последние 10 недель Евросоюз предоставил Украине €4 млрд, говорила ранее в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также сообщила, что война в Украине «является стресс-тестом для экономики» Евросоюза. В конце апреля президент Европейского совета Шарль Мишель сообщал, что Евросоюз в общей сложности выделил €1,5 млрд ($1,63 млрд) в качестве военной помощи Украине, а агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд финансовой помощи ежемесячно.

Ранее TRT на русском сообщал, что американский Сенат одобрил законопроект под названием «Акт о ленд-лизе в защиту украинской демократии», сообщается на сайте Конгресса. Впоследствии его поддержал президент США Джо Байден. Благодаря нему Вашингтон сможет заключать с украинским правительством договоры о немедленном ленд-лизе военного оборудования и снаряжения с отсрочкой оплаты. Это первое применение США ленд-лиза с 1940-х.

США и другие западные страны уже поставляли вооружение в Украину. Помимо прочего, в числе предоставленной Вашингтоном Киеву техники — 800 ПЗРК Stinger, 2 тыс. ПТРК Javelin, 1 тыс. легких гранатометов и 6 тыс. гранатометов АТ-4, 100 БЛА, 100 гранатометов, 5 тыс. автоматических винтовок, 1 тыс. пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей, более 20 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а также гранатометов и минометов; по 25 тыс. бронежилетов и шлемов. До этого в Украину были поставлены пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, четыре контрбатарейных радара, четыре противоминные РЛС, 200 гранатометов и боеприпасов к ним, 200 дробовиков и 200 пулеметов, почти 40 млн патронов к стрелковому оружию и более 1 млн гранат, мин и артиллерийских снарядов, 70 бронеавтомобилей «Хамви» и другая техника.