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Жилые кварталы Донецка обстреляли ракетами: 2 погиб человека погибли
В результате ракетных ударов по жилым районам Донецка погибли 2 человека, ещё 5, в том числе ребенок, ранены, сообщают местные СМИ. Разрушены многоэтажки, пожарные эвакуируют людей и тушат возгорания. По предварительной информации, по городу были выпущены снаряды РСЗО «Ураган». Россия обвинила в обстреле Украину. #Украина #Донецк #ракеты
Жилые кварталы Донецка обстреляли ракетами: 2 погиб человека погибли / Others
10 мая 2022 г.
Истории
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