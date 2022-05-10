Жилые кварталы Донецка обстреляли ракетами: 2 погиб человека погибли

В результате ракетных ударов по жилым районам Донецка погибли 2 человека, ещё 5, в том числе ребенок, ранены, сообщают местные СМИ. Разрушены многоэтажки, пожарные эвакуируют людей и тушат возгорания. По предварительной информации, по городу были выпущены снаряды РСЗО «Ураган». Россия обвинила в обстреле Украину. #Украина #Донецк #ракеты