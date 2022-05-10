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Россия и Алжир планируют подписать документ, отражающий новое качество отношений
Министр иностранных дел России провел переговоры с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой. Стороны обсудили газовое сотрудничество и сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса. Предыдущая поездка Сергея Лаврова в республику состоялась в 2019 году. Нынешняя поездка проходит в год 60-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами. #Алжир #Россия #Лавров #trtнарусском
Россия и Алжир планируют подписать документ, отражающий новое качество отношений / Others
10 мая 2022 г.
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