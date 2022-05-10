Россия и Алжир планируют подписать документ, отражающий новое качество отношений

Министр иностранных дел России провел переговоры с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой. Стороны обсудили газовое сотрудничество и сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса. Предыдущая поездка Сергея Лаврова в республику состоялась в 2019 году. Нынешняя поездка проходит в год 60-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами. #Алжир #Россия #Лавров #trtнарусском