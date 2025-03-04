Кремль положительно оценил сообщения о возможной приостановке военной помощи США Украине, заявив, что такое решение может способствовать мирному урегулированию конфликта.

«Еще предстоит узнать детали, но, если это соответствует действительности, то это решение, которое, действительно, может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул роль США в конфликте, назвав их «главным поставщиком этой войны». По его словам, прекращение поставок оружия станет «наилучшим вкладом в дело мира».

Ранее несколько СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп решил приостановить военную помощь Киеву. Согласно этим источникам, поставки не возобновятся, пока Трамп не убедится, что президент Украины Владимир Зеленский готов добросовестно вести мирные переговоры.

Сообщения появились через несколько дней после публичной словесной перепалки между лидерами США и Украины в Белом доме. Официальные представители администрации США пока не подтвердили информацию о приостановке военной помощи.