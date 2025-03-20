Сербские протестующие добились политических изменений: правительство Сербии во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем 19 марта официально ушло в отставку. Президент Александр Вучич заявил, что, если в течение 30 дней не будет сформирован новый кабинет, он распустит парламент и назначит досрочные выборы на 8 июня. Это произойдет всего через полтора года после предыдущих выборов.

Хотя Вучевич объявил о своем уходе еще в январе, парламент подтвердил его отставку только сейчас, после крупнейших протестов в истории страны. Массовые акции вспыхнули из-за обрушения железнодорожного вокзала в Нови-Саде, унесшего жизни 15 человек. Событие стало символом коррупции и некачественного управления инфраструктурными проектами, в том числе реализуемыми в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». 15 и 16 марта более 100 тысяч человек вышли на улицы Белграда, требуя от правительства отчета за потраченные средства.

Вучич утверждает, что протесты направлены лично против него. Несмотря на отставку правительства, недовольство в обществе не утихает. Демонстранты требуют обнародования всей документации по модернизации железных дорог, но получили лишь отредактированные версии.

Сербская оппозиция утверждает, что полиция могла применить запрещенное звуковое оружие для разгона митинга 15 марта. Вучич назвал это ложью: «Если это правда, я больше не президент». Однако опубликованные снимки и экспертные заключения указывают на возможное использование американской системы «Vortex Ring Gun». Впрочем, Вучич в любой момент может это опровергнуть или просто сказать, что это сфальсифицированные изображения — и не уходить в отставку.

Критика в адрес сербских властей доходит и до Брюсселя. Депутаты Европарламента обратились к Урсуле фон дер Ляйен с призывом отменить встречу с Вучичем, заявив, что ЕС закрывает глаза на авторитарные тенденции в Сербии. «Мы спрашиваем, почему на протестах нет флагов ЕС? Потому что Брюссель не поддерживает борьбу сербов за демократию», — заявил евродепутат Владимир Пребилич.



