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Землетрясение в Таджикистане
На востоке Таджикистана за сутки произошло четыре землетрясения, погиб трехлетний ребенок
Землетрясение в Таджикистане
Сейсмологическая служба Таджикистана сообщила о серии из четырех землетрясений / Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве республики Таджикистан
14 апреля 2025 г.

Сейсмологическая служба Таджикистана сообщила о серии из четырех землетрясений, произошедших 13 и 14 апреля на востоке страны. Магнитуда толчков достигала пяти баллов.

Первое землетрясение зафиксировано в 09:24 по местному времени. Его магнитуда составила пять баллов. Второе произошло в 12:14 с магнитудой четыре балла. Третье — в 13:33, магнитуда составила три балла.

Больше всего пострадал Раштский район. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, там обрушилась стена жилого дома. Разрушены 29 жилых домов и здание школы.

Центр управления кризисными ситуациями при КЧС сообщил о гибели трехлетнего ребенка, оказавшегося под завалами.

В ночь на 14 апреля произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 23 километрах от города Рашт. Очаг находился на глубине пяти километров. Данных о новых жертвах не поступало.

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