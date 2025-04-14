Сейсмологическая служба Таджикистана сообщила о серии из четырех землетрясений, произошедших 13 и 14 апреля на востоке страны. Магнитуда толчков достигала пяти баллов.

Первое землетрясение зафиксировано в 09:24 по местному времени. Его магнитуда составила пять баллов. Второе произошло в 12:14 с магнитудой четыре балла. Третье — в 13:33, магнитуда составила три балла.

Больше всего пострадал Раштский район. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, там обрушилась стена жилого дома. Разрушены 29 жилых домов и здание школы.

Центр управления кризисными ситуациями при КЧС сообщил о гибели трехлетнего ребенка, оказавшегося под завалами.

В ночь на 14 апреля произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 23 километрах от города Рашт. Очаг находился на глубине пяти километров. Данных о новых жертвах не поступало.