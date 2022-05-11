К процессу разминирования территорий Украины могли бы быть привлечены международные команды саперов. Такую инициативу озвучила в эфире национального радио LRT министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«Мы стремимся инициировать выработку и принятие европейского решения по вопросу разминирования в Украине, — заявила она. — К этому может быть привлечена ассоциация тактических подразделений полиции «Атлас», в которую входят 27 стран».

Билотайте напомнила, что в Украине сейчас находится группа литовских юристов, в которую также включен специалист по разминированию, который должен оценить положение и доложить властям страны о потребностях «украинских коллег и возможных действиях на национальном уровне».

«МВД и Минобороны анализируют возможности направления в Украину наших саперов», — подчеркнула министр. Ранее Билотайте посетила Украину, чтобы ознакомиться с ситуацией в ходе военных действий.

Ранее Украина попросила у США ежемесячную гуманитарную помощь в виде $2 млрд. В общей сложности стране нужно не менее $5 млрд международной помощи ежемесячно, иначе там может усугубиться гуманитарный кризис. Также Киев в дальнейшем может запросить еще денег на покрытие ущерба от военных действий, власти страны предупреждали, что деньги нужны на выплату пенсий и зарплат работникам сфер здравоохранения и образования, а также на покрытие гуманитарных нужд.

С начала войны в Украине, 24 февраля, США уже выделили $1 млрд экономической помощи, также ранее Белый дом согласовал выделение еще $500 млн. Эти деньги должны быть направлены на выплату зарплат, пенсий и оплаты программ поддержки населения.

При этом в конце апреля стало известно, что несмотря на запрет, не менее десяти стран Евросоюза в последние годы поставляли в Россию оружие. Это делали Франция и Германия, а также вооружение в Россию поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия и Чехия, и есть вероятность, что эта техника сейчас используется на войне в Украине. Евросоюз ввел эмбарго на ввоз военной техники в Россию еще в 2014 году из-за аннексии Крыма. «Прямая или непрямая продажа, поставка, передача или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств всех типов в Россию гражданами государств-членов или с территорий России государствам-членам запрещается, независимо от того, произошли ли они с их территории или нет», — говорилось в документе.