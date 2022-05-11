Узбекистанское Агентство космических исследований и технологий при правительстве Узбекистана («Узбеккосмос») предложило основанной Илоном Маском компании SpaceX привезти в страну предназначенную для обеспечения высокоскоростного широкополосного спутникового доступа в интернет систему Starlink. Об этом говорится в Telegram-канале агентства.

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи между гендиректором «Узбеккосмоса» Шухратом Кадировым и представителем компании SpaceX Беном МакВильямсом. Она состоялась в рамках международной конференции Space Technology Conference STC-2022, посвященной теме «Космические технологии и их роль в социально-экономическом развитии».

«По итогам переговоров стороны отметили готовность к развитию взаимовыгодных отношений и сотрудничеству», — говорится в сообщении пресс-службы «Узбеккосмоса».

Ранее, перед форумом представитель агентства Мухиддин Ибрагимов говорил, что «Узбеккосмос» старается привлечь мировые компании на рынок страны.

«Все знают про проект Starlink — технологию спутникового интернета, который может конкурировать с классическими оптическими каналами, — напомнил он. — Это активно развивается и крутится в мире. Проект уже работает в Америке и продвигается в сторону Европы. Мы с ними сейчас активно обсуждаем вопрос развертывания этой системы на территории Узбекистана».

Ожидается, что в Ташкент приедут и представители спутниковой системы OneWeb. Ибрагимов отметил, что агентство очень заинтересовано в привлечении инновационных технологий в Узбекистан. «Если мы придем к какому-то взаимопониманию и найдем точки соприкосновения, то этот процесс пойдет быстрее, и мы в ближайшее время увидим какого-нибудь игрока в сфере спутникого интернета, — сказал он. — На рынке есть не только SpaceX, есть их ближайший конкурент OneWeb — британская компания, которая также приедет в Ташкент на конференцию».

По его словам, в стране также активно обсуждается проект Kuiper от Amazon, который инвестирует порядка $10 млрд в спутниковую группировку. «Рынок развивается, конкуренция есть, мы со своей стороны будем активно в этом плане работать», — отметил Ибрагимов.

Ранее международные аэропорты Узбекистана решили разделить по специализациям. Ожидается, что в ближайшем будущем аэропорт Ташкента будет развиваться как международный хаб, аэропорт Навои станет грузовым хабом, а аэропорты Самарканда и Бухары — туристическими.