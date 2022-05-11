Нижняя палата казахстанского парламента (мажилис) поддержала законопроект о ратификации соглашения, которое предполагает военно-техническое содействие Кыргызстану. Сейчас соглашение направлено на рассмотрение сената Казахстана.

Подписанный еще в декабре прошлого года в Нур-Султане договор предусматривает, что Казахстан безвозмездно передаст Кыргызстану военную технику для обеспечения безопасности и военного потенциала в регионе. Конкретные наименования и объемы помощи будут согласовываться по дипломатическим каналам, также указано в документе.

Осенью 2021 года сообщалось, что Казахстан передаст Таджикистану и Кыргызстану боеприпасы и спецтехнику из-за ситуации в Афганистане. Ожидалось, что помощь будет оказана из сверхнормативных запасов республики. Тогда замминистра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев говорил, что передача вооружения не повлияет на обороноспособность самого Казахстана. Он также подчеркнул, что Бишкек и Душанбе не могут передавать полученное военное имущество другим государствам.

В апреле глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров на 10-м заседании двустороннего межправительственного совета в Бишкеке заявил, что Кыргызстан и Казахстан рассчитывают увеличить объем товарооборота до $2 млрд в год.

«По итогам 2021 года объем взаимной торговли вырос на 35%, составив $1 млрд. Мы нацелены на доведение двустороннего товарооборота в ближайшей перспективе до $2 млрд», — сказал он. По его мнению, достичь этой цели можно в том числе с помощью строительства индустриального торгово-логистического центра на кыргызско-казахстанской границе.

Как заявил в свою очередь в ходе заседания премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, поставленная ранее президентами двух государств цель увеличить товарооборот до $1 млрд достигнута. «Убежден, что принятые сегодня решения внесут весомый вклад в дальнейшее развитие и углубление полноформатного сотрудничества между нашими странами», — отмечал он.

В марте 2022 года погранвойскам Кыргызстана на Старой площади и центральной площади Ала-Тоо были переданы закупленные за счет бюджета 55 бронеавтомобилей (СБМ-233136 «Тигр»), которые предназначены для перевозки личного состава, различных грузов и систем, а также 50 КамАЗов. МЧС были переданы 58 пожарных машин, закупленные в рамках проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане», финансируемого Всемирным банком. В ведомстве отметили, что подобное масштабное обновление автопарка пожарных машин не осуществлялось с 2008 года.

Технику и вооружение Кыргызстан закупает для того, чтобы укрепить боевую составляющую военнослужащих и правоохранительных органов, сказалжурналистам председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.