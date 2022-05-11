Вашингтон начал отправку в Украину второй партии вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Из этих дополнительных 11 Ми-17 первый отправляется сегодня», — заявил он.

В отправленную ранее первую партию входили пять таких вертолетов. Вероятно, речь идет о боевой технике, которая была в свое время закуплена у России для военных Афганистана.

Ранее Палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд, писал CNN.

До этого официальный представитель Пентагона Джон Кирби говорил, что американские власти могут уже к концу мая исчерпать оставшиеся $100 млн, которые ранее Белый дом выделил на военную помощь Киеву. Чиновник призвал Конгресс ускорить выделение $33 млрд, которые до этого запросил президент страны Джо Байден на помощь Украине в различных сферах. Из них $20,4 млрд планируется направить на поставку вооружений Украине и другим европейским странам, $8,5 млрд — на поддержку экономики и $3 млрд — на гуманитарную помощь стране.

Также Вашингтон обсудил с Украиной новый пакет военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

В конце апреля Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине объемом в $800 млн, из-за чего Москва передала США ноту из-за снабжения Украины оружием и потребовала прекратить его поставки.

Также американские власти одобрили закон о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание помощи стране. Документ временно снимает часть требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу вооружений, если оно будет поставляться правительству Украины или других стран Восточной Европы, «подвергнувшихся российскому вторжению». Ожидается, что программа ленд-лиза будет действовать до полного прекращения войны в Украине, в том числе кибератак и любых нападений на мирных граждан. «Продолжением конфликта будет считаться любое нападение России на гражданское население Украины, в том числе с применением обычных вооружений, и любая кибератака на объекты критической инфраструктуры Украины, исходящие из России», — было сказано в релизе.