Второй флот Военно-морских сил США начал наращивать присутствие в Северной Атлантике в период с января по апрель этого года, пишет Business Insider. Такое решение было принято на фоне ухудшения отношений с Москвой.

О развертывании дополнительных сил сообщил вице-адмирал Дэниел Дуайер. Он заявил, что переброска сил в Северную Атлантику в начале 2022 года стала первым случаем, когда Второй флот усилил свое присутствие в Европе не в ходе учений. Данное решение должно показать приверженность Вашингтона «защите европейских союзников и партнеров».

Однако Дуайер не ответил на вопрос, связано ли развертывание флота с действиями России в Украине.

Второй флот ВМС США отвечает за Западную Атлантику от Карибского бассейна до Северного полюса, но также может выступать как маневренное подразделение для Военно-морских сил США в Европе и Африке, уточнил Business Insider.

До этого глава ВМС НАТО Кит Блаунт сообщал о планах организации действий на Черном море. Он отметил, что в них не входит долгое отсутствие кораблей и подводных лодок альянса в бассейне Черного моря. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря», — отмечал он. Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби говорил, что военно-морские силы США выведены из Черного моря.

О попытке удержать партнеров по НАТО от дополнительной эскалации в Черном море ранее сообщал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. В конце февраля Турция объявила о закрытии черноморских проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией Монтре. По мнению Акара, вход и выход союзников по НАТО в Черное море также создаст «повышенную чувствительность», поэтому у Турции, по его словам, есть предложения по поддержанию стабильности в регионе. «Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям», — сказал он.

После этого министр отмечал, что прохода российских и украинских военных кораблей через пролив Босфор не было, то есть конфликтующие страны соблюдают Конвенцию Монтре, принятую в 1936 году.