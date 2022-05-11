Министерство внутренних дел Турции представило новый образец национальных модернизированных электронных паспортов, пишет Daily Sabah. Также были представлены новые водительские удостоверения.

Хотя печать документов — несложная задача, отмечает издание, их производство было затруднено нехваткой необходимых чипов из-за проблем с международной логистикой. Помимо прочего, на логистические цепочки повлияла пандемия коронавируса.

Как заявил журналистам министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, власти готовы к серийному выпуску таких паспортов и недавно завершили пилотную фазу проекта. На конференции в Анкаре он продемонстрировал образец нового паспорта, водительских прав и «голубую карточку» — документ для удостоверения личности бывших граждан Турции.

Турция заказала паспорта нового поколения у одной из европейских компаний еще в 2018 году, после чего и начались проблемы с чипами, рассказал министр. «Многие страны вернулись к производству старых паспортов. Но мы благодаря дирекции регистрации актов гражданского состояния и Минфину преуспели в производстве биометрических паспортов, — сказал Сойлу. — С помощью Аллаха мы начнем их массовое производство в августе». По его словам, паспорта будут работать на «новейших» чипах, оснащенных разработанной в Турции операционной системой AKIS.

На новых документах название страны, в соответствии с решением правительства, заменено на Türkiye, а на страницах изображены знаменитые достопримечательности страны. В середине документа напечатано изображение мечети Айя-Софии. По словам Сойлу, срок действия паспортов продлен с пяти до десяти лет. Новые паспорта будут выдавать туркам, решившим сменить старые документы, либо по истечении срока действия бумаг.

В новых водительских удостоверениях будет две фотографии их владельца вместо одной. Министр отметил, что «голубая карточка» также будет превращена в биометрический документ с бесконтактным чипом. Этот документ выдается исключительно уроженцам Турции, решившим сменить гражданство на паспорт страны, не одобряющей двойное гражданство.

По словам Сойлу, Турция ведет переговоры с Венгрией об изготовлении документов. «Мы обсуждаем дополнительную возможность для изготовления паспортов, — пояснил он. — Если мы договоримся, Венгрия сможет печатать свое паспорта в Турции, если потребуется, и они смогут напечатать наши паспорта, если мы столкнемся с проблемами».