Тяжелые времена переживают европейские курорты. Из-за отсутствия туристов из России они несут убытки, о чем открыто пишут европейские СМИ. То, что мировой туризм в ужасе, показали майские каникулы, который россияне провели дома, а не «в гостях». Но аналитики, причем европейские, уверяют, что худшее — впереди. Сами европейцы восполнить образовавшиеся лакуны не смогут — из-за роста стоимости перелетов, туруслуг, продуктов и бензина. Туристы в Германии и США не зря готовятся к беспрецедентному ценовому шоку. Санкции, введенные Западом против России, в итоге начали оборачиваться против них.

Что пишут иноСМИ?

Без приключений и дополнительных, причем весомых трат россияне сейчас не могут добраться в те же страны Евросоюза, потому что 27 февраля ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России, а Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран, напоминают «Известия». К тому же потенциальных путешественников из России пугает обстановка в странах, признанных Кремлем как «недружественные». «Ждал и надеялся, что хотя бы в 2022-м COVID уйдет — свобода передвижения по миру придет! — поделился с TRT на русском владелец крупной московской фирмы Роман Бирюков. — Но, пожалуй, теперь уже добровольно я посижу «дома»».

Обозреватель британской газеты The Telegraph Ник Сквайрс в свежей статье констатирует: «Направления, которые зависят от российских туристов, сталкиваются с огромными финансовыми потерями». Он отмечает, что больше всего уже сейчас страдают Чехия, Италия, Франция, а также Черногория, которая годами привлекала россиян, в том числе покупателей местной элитной недвижимости.

Нехватки как раз состоятельных туристов опасаются отельеры и в континентальной Европе. О вероятности подобного сценария предупредили The Telegraph бизнесмены из итальянской Тосканы и Лазурного Берега во Франции.

Британская газета The Guardian также подтвердила, что отсутствие отдыхающих из России уже в полной мере ощутили агентства недвижимости и хозяева заведений в Италии. Собеседники издания, владелец организации для покупки жилья в Скалее Никола Ротондаро и владелец ресторана La Playa Сальваторе заявили, что российские туристы часто прилетали сюда на праздники и отдыхали в период отпусков, тратя гораздо больше денег, чем итальянцы, да и какие-либо другие туристы. «Обычно здесь много русских. Сейчас нет ни одного», — признал Сальваторе. «Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают; им закрыли доступ», — подтвердил Ротондаро, указывая, что весь местный бизнес очень серьезно зависит именно от туристов из РФ.

Однако больше всех, говорит британский обозреватель Ник Сквайрс, от сложившейся ситуации пострадает Кипр, так как его туристическая индустрия составляет четверть экономики страны. Чтобы компенсировать отсутствие россиян, ассоциация отелей республики активно привлекает отдыхающих из других стран — Великобритании, Германии и Израиля. Но основной массе жителей данных государств сейчас, кажется, тоже «не до жиру».

Во сколько оцениваются убытки?

По данным Всемирной туристической организации (UNWTO) — их приводила на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР), — из-за военных действий в Украине, антироссийских санкций и контрсанкций мировая туриндустрия может потерять больше 14 млрд долларов. Но это лишь вершина айсберга.

Как сообщил «Профилю» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, россияне ежегодно тратили на путешествия и отдых за границей более 35 млрд долларов, из которых не менее 60% приходилось на европейские страны, включая Турцию. Возможно, это не так много по сравнению с китайцами, ежегодные траты которых в доковидные времена составляли более 270 млрд долларов, но тут есть важный нюанс. И Россия, и Украина являлись крупными поставщиками туристов для соседних стран, включая европейские «пляжные направления». А во время пандемии именно россияне не дали загнуться туристическому сектору Мальдив, Сейшельских островов и Шри-Ланки.

В ковидном 2021-м Италия заработала на российских туристах более 200 млн евро. В этом же году, по прогнозу гостиничной ассоциации Federalberghi, один только Рим из-за отсутствия россиян потеряет порядка 150 млн евро. Очевидно, и эти подсчеты весьма грубые, так как, например, в 2019-м Италию посетили 1,7 млн россиян, оставив там в общей сложности почти миллиард евро.

В Испанию в 2019-м приехало более 1,3 млн русских, а их отсутствие в 2022-м, по прогнозу Института туризма этой страны, сулит убыток в 1,4 млрд евро. Греция, которая в прошлом году, несмотря на пандемию, приняла около 120 тысяч русских туристов, сегодня практически полностью приостановила бронирование для россиян.

«Кипр по итогам 2022 года рискует потерять до 2,5% годового ВВП, если российские туристы, доля которых оценивается в 25-30%, не вернутся в страну до конца года. В текущем году на Кипре рассчитывали принять до 800 тысяч россиян», — пишут аналитики АТОР.

Даже далекая экзотическая Куба и Доминикана готовятся подсчитывать убытки из-за ухода российских туристов. Ведь если верить UNWTO, то в период пандемии именно русские составляли основную долю отдыхающих (40%) на Острове свободы, а в Доминикане были вторыми после американцев, и последствия ухода россиян там уже назвали «ужасными».

Позиция Турции

Наиболее грамотную политику провела только Турция. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин спрогнозировал увеличение российского турпотока в Турцию. В беседе с «Известиями» он рассказал, что возобновляются регулярные рейсы «Аэрофлота» в Анталью и Стамбул. С конца мая также будет специально организована компания South Wings для перевозок на этом направлении. По его словам, эксперты прогнозируют около 2 млн туристов за весь сезон.

Также в апреле общественный совет при Ростуризме и РСТ предложил увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines. В настоящее время Turkish Airlines и турецкий бюджетный перевозчик Pegasus могут выполнять 108 рейсов в неделю в Россию и перевозить на них около 100 тысяч человек в месяц.

Кроме того, АТОР сообщил 11 мая, что турецкие отели вопреки мировой инфляции сдерживают цены. Так, цены в пятизвездочных отелях Антальи для российских туристов выросли не более чем на 10%. В стране ожидают, что доля российских туристов составит летом 25–30%.