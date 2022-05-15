15 мая 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Крупнейший в Европе плавучий солнечный парк запустят в Португалии
Все больше стран мира переходят на солнечные панели — это экологичная альтернатива невозобновляемым источникам энергии. Идея размещать их на воде не нова, но актуальна, так как большая часть планеты покрыта водой. Крупнейший в Европе плавучий солнечный парк планируют запустить уже в июле. #Португалия #Европа #солнечныепанели
Крупнейший в Европе плавучий солнечный парк запустят в Португалии / Others
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