Крупнейший в Европе плавучий солнечный парк запустят в Португалии

Все больше стран мира переходят на солнечные панели — это экологичная альтернатива невозобновляемым источникам энергии. Идея размещать их на воде не нова, но актуальна, так как большая часть планеты покрыта водой. Крупнейший в Европе плавучий солнечный парк планируют запустить уже в июле. #Португалия #Европа #солнечныепанели