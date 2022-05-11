ПОЛИТИКА
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Чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук?
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук скончался на 89-м году жизни. Свою карьеру он начинал как преподаватель политэкономии, а затем поднялся в высшие эшелоны власти. Хотя без критики в адрес Кравчука не обходилось, при нем в Украине появились признаки государственности. Чем запомнилось его президентство? #trtнарусском #Кравчук #президент #Украина
Чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук? / Others
11 мая 2022 г.
Истории
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