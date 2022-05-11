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Товарооборот Турции и Казахстана может достичь $10 млрд
Товарооборот Турции и Казахстана вырос больше, чем наполовину. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Касым-Жомартом Токаевым в Анкаре. Это первый визит президента Казахстана в Турцию в должности главы государства. Стороны подписали совместную декларацию о партнерстве двух стран. В этом году Турция и Казахстан отмечают 30-летие дипломатических отношений. #Турция #Казахстан #сотрудничество
Товарооборот Турции и Казахстана может достичь $10 млрд / Others
11 мая 2022 г.
Истории
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