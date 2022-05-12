Мэр Мариуполя: в «Азовстали» могут еще оставаться мирные жители

В укрытиях металлургического завода «Азовсталь» могут оставаться женщины и дети. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Ранее была информация, что эвакуировали всех мирных жителей, однако вывезли не всех. Территория завода полностью разбомблена. Сообщалось, что там укрывались около 2 тысяч мирных жителей и военные. #Мариуполь #Азовсталь #эвакуация #trtнарусском