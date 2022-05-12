Лесные пожары в России уничтожили 700 домов

В российских регионах начались масштабные лесные пожары, для их ликвидации привлекают большое количество техники и личного состава МЧС. По данным Рослесхоза, площадь лесных пожаров составляет более 250 тыс. га, они зафиксированы в 77 из 85 регионах России. Наиболее тяжелая ситуация — на Урале и в Красноярском крае. По официальным данным, пожарами уничтожено около 700 жилых строений. Президент Путин поручил оперативно и «без лишнего бюрократизма» помочь пострадавшим. #trtнарусском #пожары #Россия #лес