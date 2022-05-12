Турецкая государственная медиакомпания TRT официально запустила новую редакцию TRT Français. Новая цифровая платформа для франкоязычной аудитории — часть стратегии медиахолдинга TRT по борьбе с доминированием нескольких глобальных медиакомпаний и их повесткой дня.

«В современном мире мы сталкиваемся с гегемонией нескольких медиакомпаний, и вместо того, чтобы говорить правду, эти компании являются частью глобального порядка эксплуатации и продолжают вещание для этой цели», — сказал глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, присутствовавший на церемонии открытия в Анкаре.

«Фактически новая инициатива TRT, TRT Français, говорит «нет» этой глобальной гегемонии, и TRT Français — это попытка создать альтернативу, как мы это сделали с TRT World», — сказал Алтун.

TRT Français ежедневно публикует оригинальные журналистские материалы на французском языке. От экстренных новостей до колонок мнений, статей и видео — платформа будет стремиться донести честную и прозрачную журналисткую позицию франкоязычной аудитории по всему миру. Базирующаяся в Анкаре организация уже поддерживает четыре различных международных канала: TRT World, TRT Arabic, TRT на русском и TRT Deutsch.

«Мы рады запустить TRT Français, предоставив широкий спектр новостного контента нашей франкоязычной аудитории по всему миру. Мы верим в способность новой платформы развенчивать стереотипы и предрассудки, а также нацелены на то, чтобы вновь сделать значимой роль освещения в СМИ», — отметил генеральный директор медиахолдинга TRT Мехмет Захид Собаджи.

Основанная в 1964 году, турецкая медиа-организация находится на пути к тому, чтобы стать крупной международной телекомпанией. Особенно ярко эта тенденция проявилась начиная с 2016 года, когда стартовала работа англоязычной редакции TRT World.

«Публикации TRT Français на языке, на котором говорят более 300 миллионов человек по всему миру, — это открытие новых мыслей и дверей для людей в рамках принципов разнообразия и глубины», — добавил Захид Собаджи.