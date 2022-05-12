Банкир Олег Тиньков рассказал в интервью Юрию Дудю, что 12 из 20 миллиардеров списка Forbes и некоторые представители Кремля выступают против вторжения России в Украину.

«Из топ-20 Forbes я лично разговаривал с 12-ю. Все меня поддерживают. Консенсус полный», — сказал он.

Олигархи, заявил Тиньков, поддерживают «все его заявления и посты», но при этом молчат, потому что опасаются за свой бизнес. Одни говорят, что не хотят подставлять десятки тысяч своих сотрудников, а другие просто считают антивоенные высказывания бессмысленными и ни на что не влияющими, добавил бизнесмен.

Сам Тиньков неоднократно высказывался о войне России против Украины. Так, на своей странице в Instagram он заявил, что не видит «ни одного бенефициара этой безумной войны».

При этом Тиньков, по его собственным словам, считает, что не имеет «никакого морального права осуждать тех, кто сейчас в России — боится» и поэтому молчит. Он заявил, что понимает, что «людям некуда ехать, у них нет дома за границей, нету работы».

После вторжения в Украину против войны выступили многие российские деятели культуры. Так, рэпер Иван Дремин (Face) покинул страну, заявив, что его и его «близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство», которое он «окончательно отказывается признавать своим».

Певец Валерий Меладзе записал видео, в котором сообщил, что 24 февраля «произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда» и что «история когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам».

Также против войны выступили телеведущие Иван Ургант, Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак, певцы Юрий Шевчук, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Иван Дорн, Манижа, Теона Контридзе, футболист Федор Смолов, шахматист Ян Непомнящий, актеры Чулпан Хаматова, Данила Козловский, Ирина Старшенбаум, Марина Зудина, Катерина Шпица, Дарья Повереннова, Алика Смехова, писатели Александр Цыпкин, Борис Акунин, комики Александр Долгопопов, Денис Чужой и другие.