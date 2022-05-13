Сторонники террористической организации РПК совершили нападение на генеральное консульство Турции в Париже. По данным «Анадолу», около 02:30 по местному времени на территорию дипмиссии бросили два самодельных взрывных устройства.

При взрыве в здании генконсульства выбило стекла, также была повреждена внешняя стена здания генерального консульства. Французские власти начали расследование инцидента.

По сообщениям информированных источников, ответственность за нападение взяли на себя формирования, связанные с РПК.

Префект провинции О-де-Сен Лоран Хоттио осудил нападение на парижское консульство Турции. В сообщении отмечается, что генеральному консулу Турции и сотрудникам консульства передано послание солидарности от имени префекта.

Турецкие дипломатические миссии и официальные лица во Франции часто становятся мишенью сторонников РПК. Страна служит убежищем для экстремистов, связанных с организацией. Наряду с Германией, Швейцарией и странами Бенилюкса Франция считается страной с самой большой группой сочувствующих террористам РПК в ЕС.

РПК ведет террористическую войну против турецкого государства уже почти 40 лет. Она классифицируется как террористическая организация в Турции, США и ЕС. Среди прочего, она занимается продажей наркотиков или похищениями в целях выкупа. РПК широко использует методы запугивания и похищения людей для вербовки, часто несовершеннолетних, для своей террористической борьбы.

В Турции организация несет ответственность за гибель около 40 000 человек. Турецкое правительство неоднократно критиковало правительства стран ЕС, в частности, за недостаточно решительные действия против террористов. По данным спецслужб, РПК рассматривает Европу как «тихую гавань».