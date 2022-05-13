В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию состоялась встреча министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

В ходе встречи подписан ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество между Казахстаном и Турцией. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков также посетил Центр сил специальных операций Вооруженных сил Турции. Кроме того, в рамках поездки глава оборонного ведомства Казахстана встретился с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.

Как сообщает Минобороны Турции, глава ведомства Хулуси Акар в ходе встречи с делегацией Казахстана отметил значимость расширения турецко-казахстанских оборонных связей, «в том числе в области проведения совместных военных учений и оборонной промышленности».

Всего по итогам переговоров делегации двух стран подписали 14 документов. Среди них меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации, соглашения о международных комбинированных перевозках грузов и упрощении процедур таможенного контроля, меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий.

«Благодаря подписанной общей декларации мы подняли наше партнерство на новый уровень стратегического партнерства, — заявил в ходе встречи с Токаевым президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Турция и Казахстан — две братские страны. Мы, Турция, уделяем большое внимание стабильности и спокойствию в Казахстане». Также он рассказал, что товарооборот Турции и Казахстана вырос больше, чем наполовину.

Также в ходе визита Касым-Жомарт Токаев познакомился с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане, передает Акорда.

На специализированной выставке посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев рассказал главе государстве о совместных проектах.

Президенту были представлены проекты компаний Yildirim Group – по производству кальцинированной соды, Eczacıbaşı Holding – в геологоразведке, MFA Maske – по производству медицинских и респираторных масок, Iskefe Holding – по производству желатина, Tiryaki Holding – по производству агропромышленной продукции, YDA Group – по производству строительных материалов, медицинского оборудования и мебели, TAV Havalimanlari Holding – по строительству нового международного терминала аэропорта г. Алматы, Kayatürk Group – по строительству торгового центра, Koç Holding – по производству агропродукции, Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret AS – по производству фармацевтической продукции, Panelsan – по производству сэндвич-панелей, Isiklar – по выпуску бумажной продукции, Çalık Holding – в геологоразведке и производстве агропродукции, Goknur Gida – по производству плодоовощной продукции.

В ходе переговоров президенты двух стран обсудили ситуацию в Украине. «Наши взгляды на мирное разрешение кризиса на основе суверенитета и территориальной целостности Украины совпадают. Вы тоже знаете, что для окончания войны в Украине мы плотно работаем с самого начала, — пояснил по результатам встречи Эрдоган. — Конечно, эта война еще раз подчеркнула важность сотрудничества и сплоченности тюркских государств».

Ранее TRT на русском писал, что Турция и Казахстан договорились о локализации производства ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA на казахстанской территории. В прошлом году стороны подписали контракт на поставку беспилотников ANKA, однако в рамках визита Токаева в Анкару было подписано новое соглашение о сотрудничестве между TUSAŞ и Kazakhstan Engineering — уже о совместном производстве беспилотников ANKA.