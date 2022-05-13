В киевском музее Второй мировой открыли экспозицию войны с Россией

В музее Второй мировой войны в Киеве открыли экспозицию, посвященную военному вторжению России в Украину. Среди прочего она содержит следы и доказательства военных преступлений, совершенных служащими российской армии с 24 февраля 2022 года. Выставка ежедневно пополняется. #trtнарусском #Киев #музей #музейвойны #война